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Milyonlar bekliyordu! Memur-Sen'den son dakika açıklama 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi

Milyonlar bekliyordu! Memur-Sen'den son dakika açıklama 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği toplantı ertelendi. BloombergHT'de yer alan habere göre, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi bu hafta yapılması beklenen üçüncü 3600 ek gösterge toplantısını bekliyordu.

Maaş ve ikramiyeler artacak
3600 ek gösterge emekli maaşlarıyla emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme hayata geçtiğinde emekli maaşları ve ikramiyelerinde artış olacak. Şimdilik düzenlemenin kapsamının öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisini kapsaması bekleniyor.

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