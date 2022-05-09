BIST 2.468
DOLAR 15,10
EURO 15,92
ALTIN 902,84
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' tepkisi! Onların oyuyla mı kalacaksın

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' tepkisi! Onların oyuyla mı kalacaksın

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın "Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin, biz oradayız" diyen Erdoğan, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!" dedi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Hazine Bakanı Nureddin Nebati esnedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Suriyeli açıklaması: Biz onları asla bu topraklardan kovmayız
ÖNCEKİ HABERLER
Yumurta diyeti ile 10 günde 8 kilo verin Şeyda Coşkun yumurta diyeti menüsü
Yumurta diyeti ile 10 günde 8 kilo verin Şeyda Coşkun yumurta diyeti menüsü
Umre seferleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı adayların büyük heyecanı
Umre seferleri 2 yıl aradan sonra yeniden başladı adayların büyük heyecanı
Bursaspor Spor Toto 1. Lig’de çıkışa geçti kümede nasıl kalır belli oldu
Bursaspor Spor Toto 1. Lig’de çıkışa geçti kümede nasıl kalır belli oldu
15 ayrı suçtan aranan firari gece bekçilerine yakalandı
15 ayrı suçtan aranan firari gece bekçilerine yakalandı
Eurovision 2022 ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
Eurovision 2022 ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?
Ünlü oyuncu hastanede hayatını kaybetti! Dennis Waterman The Sweeney ile tanınmıştı
Ünlü oyuncu hastanede hayatını kaybetti! Dennis Waterman The Sweeney ile tanınmıştı
Bekçi alımı yaş sınırı erkek bekçi adayı kaç sınırı kaç oldu 2022 EGM şartları
Bekçi alımı yaş sınırı erkek bekçi adayı kaç sınırı kaç oldu 2022 EGM şartları
İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri
İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri
Kayseri'de dağıtım yapılacağını duyan geceden sıraya girdi 1 saatte tükendi
Kayseri'de dağıtım yapılacağını duyan geceden sıraya girdi 1 saatte tükendi
Bulgur diyeti listesi 4 günde 2 kilo yağ yakma garantili! Bulgur diyeti diyet listesi
Bulgur diyeti listesi 4 günde 2 kilo yağ yakma garantili! Bulgur diyeti diyet listesi