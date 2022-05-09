Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' tepkisi! Onların oyuyla mı kalacaksın

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın "Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin, biz oradayız" diyen Erdoğan, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık “Dönüş Planı” başlayacak. Bakalım el mi yaman bey mi!" dedi.