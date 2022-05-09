Rusya'nın uçakları uçamadı! Bahane inandırıcı bulunmadı

SOVYET zaferinin yıldönümü sebebiyle Rusya'nın başkenti Moskova'da askeri geçit töreni düzenlendi. Yapacağı konuşma tüm dünya tarafından merak edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya mesajlar gönderdi. Öne çıkan bir diğer konu ise törenin bir bölümünün iptal edilmesi oldu. Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Ancak törenler esnasında uçuşları engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmadığı görüldü.

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RUSYA'da Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Vladivostok'ta ise savaşta hayatını kaybedenlerin anısına 'ölümsüz alay' yürüyüşü gerçekleştirildi.

Putin'den Batı'ya mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in törende ne mesaj vereceği merak ediliyordu. Rus lider, konuşmasında Ukrayna'daki savaşa yönelik Batı'ya mesaj gönderdi. Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık. Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya, Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır. Batı, Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz."