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The Economist'ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Çinlileri geride bıraktılar

The Economist'ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Çinlileri geride bıraktılar

The Economist'te yayımlanan analiz haberde Türkiye'nin Afrika ülkelerinde ekonomik alanda artan ilişkileri ele alındı. The Economist'in haberde yer verdiği 'Osmanlı gücü' ifadesi de dikkat çekti.

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The Economist'te yer alan haberde, "Türkiye'nin inşaat sektörü uluslararası bir ağır sıklettir. Dünyanın en büyük 250 müteahhidinden 40'ı Türk. Sadece Çin ve Amerika'nın arkasında. Birçoğunun uzun zamandır Kuzey Afrika'da büyük bir ayak izi var" ifadelerine yer verildi.

'İş dünyası' kategorisinde 'Osmanlı gücü' etiketiyle girilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda kıtanın güneyinde akınlar yapmaya başladılar. Sadece geçen yıl Türk inşaatçıların Sahra altı Afrika'da üstlendiği projelerin değeri 5 milyar dolar ya da yurt dışındaki tüm Türk inşaat projelerinin yüzde 17'siydi. Orta Doğu (%13) ve yalnızca eski Sovyetler Birliği ülkelerinden sonra ikinci sırada.

"Türkiye yerel halka iş de sağlıyor"
Türk şirketleri Çinli rakiplerinden daha hızlı koşma ve yüksek kalite sunma eğiliminde. Türkler Afrika hükümetlerinin Çinlilerin daha isteksiz olduğu yerel taşeronları ve işçileri işe alma taleplerine uymaktan da mutlular. Çinli şirketler mühendisler de dahil olmak üzere vasıflı işçilerini Afrika'ya getiriyor."

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