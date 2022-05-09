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İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada Alparslan Kuytul tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada Alparslan Kuytul tutuklandı

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının bir dönem yöneticiliğini de yapan iş insanı Koray Sarısaçlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kuytul, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alparslan Kuytul'un tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

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