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Okul müdüresi skandala imza attı! Çocuklara zorla oruç bozdurdu

Okul müdüresi skandala imza attı! Çocuklara zorla oruç bozdurdu

Okul Müdiresi Fatma C., altı Müslüman öğrencinin önüne elma suyu koyup zorla oruçlarını bozdurttu. Velileri de azarlayan müdireye tepkiler çığ gibi

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Hattingen kentindeki Im Heggerfeld adlı ilkokul bir skandala imza attı. Türk kökenli Fatma C.'in müdire olduğu ilkokulda, oruç tutan altı Müslüman öğrenciye zorla elma suyu içirildi. Korkudan oruçlarını bozan öğrenciler, ağlayarak eve gitti. Bu öğrencilerden Elif'in (11) babası Ahmet Güldeş, "Öğretmen, "Oruçlu yollarsanız yine zorla yedirtirim veya anında eve yollarım" dedi. Müdirenin sözleri nefret doluydu" diye konuştu.

Oruç için rapor istediler

Güldeş, "Sınıf öğretmeni oruçlarını bozmak istemeyen çocuklara kızmış. Gerekçesi ise 'Oruç tutan çocuklar hastalanıyor' olmuş. Aradım. Oruç tutacaksa rapor alması gerektiğini söyledi. 'Çocuğum oruç tutuyor. Korona olmadı. Rapor manasız. Anayasaya göre böyle bir hakkınız da yok' dedim. Bunun üzerine 'Karar müdire Fatma C.'in kararı' dedi. Müdireyi de aradım. Kimin oruç tutacağına karışamayacağını söyledim" dedi.

Bakanlığa şikayet yağdı
Müdireden duydukları karşısında şoke olduğunu söyleyen Güldeş, "Elif'in 13 yaşına girmediğini ve oruç tutmasına gerek olmadığını söyledi. 'Buna siz karar veremezsiniz' dediğimde konuşmasından İslam'a ve Müslümanlara karşı nefret beslediğini anladım. Durumu eyaletin Eğitim Bakanlığı'na bildirdim. Gereğinin yapılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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