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Antalyaspor evinde kazandı! Konyaspor ikincilik yarışında ağır yara aldı

Antalyaspor evinde kazandı! Konyaspor ikincilik yarışında ağır yara aldı

Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 yendi ve yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Bu sonucun ardından 55 puanla 8. sıraya yerleşen Antalyaspor, 37. haftada Kasımpaşa deplasmanına gidecek. 64 puanla 3. sırada kalan ve ikincilik yarışında ağır yara alan Konyaspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

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3. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Luiz Adriano'nun ceza sahasında Çekiçi'ye müdahalesi sonrası VAR incelemesi yapan hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 5. dakikada penaltı atışını kullanan Guilherme, Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

9. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Luiz Adriano meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan ağlara gönderdi: 1-1

13. dakikada konuk ekip ikinci kez öne geçti. Çekiçi takımının kaleyi ön cepheden gören noktadan kazandığı serbest vuruşta düzgün ve sert şut çekti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

16. dakikada Akdeniz ekibi skora yine eşitlik getirdi. Fredy'in ceza sahası sol çaprazdan pasında sağ çaprazda topla buluşan Ndao topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

50. dakikada Fernando'nun ara pasına hareketlenen Wright ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Sehic gole izin vermedi.

64. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle Doğukan Sinik'in ceza alanında yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını işaret etti. 66. dakikada Antalyaspor, Wright'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 3-2

84. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahasından şutunda kaleci Sehic topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Akdeniz ekibi 3-2 kazandı.

Antalyaspor: 3 - 2 :Konyaspor

Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural (Dk. 89 Bahadır Öztürk), Fredy (Dk. 80 Hakan Özmert), Fernando, Ndao (Dk. 70 Ghacha), Adriano, Doğukan Sinik (Dk. 81 Gökdeniz Bayrakdar), Wright (Dk. 80 Naldo)

Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 59 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 68 Cikalleshi), Çekiçi (Dk. 88 Amilton), Bytyqi, Hassan

Goller: Dk. 5 Guilherme (P), Dk. 13 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Luiz Adriano, Dk. 16 Ndao, Dk. 66 Wright (P) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Adil Demirbağ, Dk. 67 Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)

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