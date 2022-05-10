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Ünlü işadamı şaman ayininde öldü! Kurbağa zehri ve horoz kanı kullanmış!

Ünlü işadamı şaman ayininde öldü! Kurbağa zehri ve horoz kanı kullanmış!

RUS petrol devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Aleksandr Subbotin, katıldığı şaman ayininde yaşamını yitirdi. İşadamının akşamdan kalmalıktan arınma seansında “alternatif tıp” adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı kullanıldığı bildirildi.

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Rus petrol devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticilerinden Aleksandr Subbotin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir şaman ayininde yaşamını yitirdi. 
 
Milyarder Aleksandr Subbotin'in, Moskova’nın Mıtişi ilçesinde düzenlenen şaman ayininde “akşamdan kalmalıktan arınma” seansında, “alternatif tıp” adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı kullanıldığı bildirildi.
 
Aleksandr Subbotin’in fenalaşmasına rağmen ayinde bulunan kişilerin sağlık ekibi çağırmadığı ve Korvalol adı verilen bitkisel içerikli bir ilaç kullanarak hastayı iyileştirmeye çalıştıkları aktarıldı.
 
Eskiden Lukoil'in yönetim kurulu üyesi olan Subbotin, daha sonra "Novaya Transportnaya Kompaniya" adlı lojistik şirketinin başına geçmişti.

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