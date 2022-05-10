BIST 2.466
DOLAR 15,10
EURO 15,98
ALTIN 904,98
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu baskını! Havadan helikopterler, yerden özel harekat destek verdi

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu baskını! Havadan helikopterler, yerden özel harekat destek verdi

İSTANBUL’da sabah saatlerinde polis özel harekat ve narkotik polisleri tarafından eş zamanlı olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonu yapıldı. Operasyona havadan helikopter destek verdi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon başta Gaziosmanpaşa olmak üzere birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleşti.

Şafak vakti yapılan operasyona polis özel harekat ve helikopter destek verdi. Gaziosmanpaşa’da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı.

Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü işadamı şaman ayininde öldü! Kurbağa zehri ve horoz kanı kullanmış!
Ünlü işadamı şaman ayininde öldü! Kurbağa zehri ve horoz kanı kullanmış!
Trabzonspor'un Altay ile oynayacağı maç İstanbul'a alındı
Trabzonspor'un Altay ile oynayacağı maç İstanbul'a alındı
Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu
Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Suriyelileri göndermeye gücünüz yetmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Suriyelileri göndermeye gücünüz yetmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Vatandaşlara sunulacak konut paketlerini de açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Vatandaşlara sunulacak konut paketlerini de açıkladı
Kayseri'de acı ölüm! Elektrik akımına kapıldı
Kayseri'de acı ölüm! Elektrik akımına kapıldı
Antalya'da otomobil uçuruma yuvalandı! Ölü ve yaralılar var
Antalya'da otomobil uçuruma yuvalandı! Ölü ve yaralılar var
Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı
Haiti'de 8'i Türk toplam 17 kişi silahlı çete tarafından kaçırıldı
Türkiye'den yeni hamle! Doğal gazda depolama kapasitesi genişliyor
Türkiye'den yeni hamle! Doğal gazda depolama kapasitesi genişliyor
Rusya'nın uçakları uçamadı! Bahane inandırıcı bulunmadı
Rusya'nın uçakları uçamadı! Bahane inandırıcı bulunmadı