Elektrik kesintisi var ne zaman gelecek? 10 Mayıs Bedaş elektrik kesintisi saatleri

İSTANBUL'da 10 Mayıs 2022 salı günü geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi var. Avrupa Yakası'nda yapılacak olan elektrik kesintilerini BEDAŞ, sitesinden yayınladı. İşte elektrik kesintisi olan ilçeler ve ne zaman geleceğinin yanıtı:

Abone ol

İSTANBUL'da bugün planlı elektrik kesintileri var. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kesintileri BEDAŞ sitesinden duyurdu. 10 Mayıs 2022 salı günü elektrik kesintisi 14 ilçede yaşanacak. Elektrik kesintisi olan ilçeler şunlar:

Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüp Sultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Sultangazi,

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın yayınladığı planlı elektrik kesintileri saatleri:

Arnavutköy : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 10/05/2022 04:00:00 - 10/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar: İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 10/05/2022 09:00:00 - 10/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler: İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, KAVAKLI, KAVAKLIK sk bölgelerinde 10/05/2022 09:00:00 - 10/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah HÜDAVERDİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, NALAN sk bölgelerinde 10/05/2022 11:00:00 - 10/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ARNAVUTKÖY DERE, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, FRANCALACI, KİREÇHANE ÇIKMAZI, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SUCUBAHÇESİ, TAYYARECİ SUPHİ sk bölgelerinde 10/05/2022 10:00:00 - 10/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü: İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 10/05/2022 00:00:00 - 10/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, ERENLER, ESENTEPE, GÜLYALI, IHLAMUR, KUŞDİLİ, OSMANLI, TANER, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 10/05/2022 09:00:00 - 10/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt: İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 10/05/2022 00:00:00 - 10/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015. sk / TALATPAŞA mah 1012., 1017., 1018. sk bölgelerinde 10/05/2022 09:00:00 - 10/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 10/05/2022 09:00:00 - 10/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, BURCU, GÜRSEL, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, NAZENİN, OLUK sk bölgelerinde 10/05/2022 09:30:00 - 10/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2302., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2312., 2313., 2314., ATATÜRK, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 10/05/2022 10:00:00 - 10/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah PANAYIR ÇAYIRI sk bölgelerinde 10/05/2022 14:00:00 - 10/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk bölgelerinde 10/05/2022 10:00:00 - 10/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, NAMIK KEMAL, SORGUÇCU, SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAKIRAĞA CAMİİ, ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET KÂHYA CAMİİ, CERRAHPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HACI BAYRAM MEKTEBİ, HASEKİ, KAFESÇİ İSMAİL, KÜPEŞTECİLER, TURGUT ÖZAL MİLLET, TÜTÜNCÜ HASAN sk bölgelerinde 10/05/2022 00:00:00 - 10/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2295., 2296., 2304., 2305., 2306., 2307., K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 10/05/2022 10:00:00 - 10/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 36., 43., 45., 47., CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 10/05/2022 11:30:00 - 10/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, BELLER, BİRBEN, DUTLUK, ERKILIÇ, ERLER, GÜLBAŞ, MEYDAN, NURDOĞAN, TALATPAŞA, TOPEL, YENİ, ZİGANA, ÇAY sk / TELSİZLER mah BİRBEN sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK, KOCA SİNAN ÇIKMAZI, YENİÇAĞ sk bölgelerinde 10/05/2022 10:00:00 - 10/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 10/05/2022 00:01:00 - 10/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.DERE, 1.ENGİN, 1.KIZILAY, 1.MURAT, 1.ÇİMEN, 2.MERİÇ, YOZGAT sk / İNÖNÜ mah 1.GÖKÇE, 1.GÜVEN, 1.MURAT, 1.SEFA, 1301., 2.ALTIN, 2.ENGİN, 2.SEVİM, ALAGEYİK, ARDAHAN, BİGA, CENK, ERLER, HAKAN, SİNOP, YASSI, YOZGAT, YÜCE, YÜCEL, İKİZLER sk bölgelerinde 10/05/2022 00:01:00 - 10/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GÜVEN, 1.SEFA, ALAGEYİK, ARDAHAN, CENK, İKİZLER sk bölgelerinde 10/05/2022 00:01:00 - 10/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 10/05/2022 10:00:00 - 10/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.EĞRİ, 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.MUZ, 1.SÜMER, 1.YILMAZ, 1.ZEYTİN, 2.ATATÜRK, 2.MERT, 2.PINAR, 2.VİŞNE, 2.ÇAMLIBEL, 5.HÜRRİYET, 5.YILDIRIM, AK, AĞAÇLI, DİK, FAHRİ, KOÇLAR, KİBAR, MAVİ, PINARBAŞI, TİMURLENK, YOKUŞ sk bölgelerinde 10/05/2022 13:00:00 - 10/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah KİLYOS, SEHER sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 10/05/2022 09:00:00 - 10/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah BAĞLAR, GÜVERCİN, GÜZEL, KABİLLER, MİS, POLİGON CAMİ, SARIYER, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, İLKBAHAR sk bölgelerinde 10/05/2022 09:00:00 - 10/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS, MADEN BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 10/05/2022 13:00:00 - 10/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, MOR SALKIM, NEŞE, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİÇEK sk / PINAR mah SARIYER sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 10/05/2022 13:00:00 - 10/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL sk bölgelerinde 10/05/2022 00:00:00 - 10/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HİDAYET, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, HALASKARGAZİ, ITIR, KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk / MEŞRUTİYET mah RUMELİ sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 10/05/2022 10:00:00 - 10/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596., 2602., 2611. sk bölgelerinde 10/05/2022 00:05:00 - 10/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 108/1., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 142., 60., 89., 90., 91. sk bölgelerinde 10/05/2022 00:05:00 - 10/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.