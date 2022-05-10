DEVA Partisi'nde şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti

ALİ Babacan'ın liderliğindeki DEVA Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa ettiğini duyurdu. DEVA Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı olan Bilgel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "tüm görevlerimden ve partimden ayrılıyorum" dedi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel partisinden istifa etti. Yasemin Bilgel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"DEVA Partisi’ndeki tüm görevlerimden ve partiden ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Partide bulunduğum süre içinde bana destek veren başta Sayın Ali Babacan, DEVA Partisi kurulları ve teşkilatlardaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim."

"Ayrıca Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığını ve Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığını yürüttüğüm süreçte birlikte çalıştığım gönüllü tüm arkadaşlara verdikleri büyük emek için minnettarım. Parti vesilesiyle birçok kıymetli kişi ile tanıştım ve dostluklar kurdum. Bundan daha büyük bir kazanım düşünemiyorum. Sevgi ve saygılarımla."

DEVA'nın Başkanlık Divanı'nda, dikkat çeken isimlerden biri olan Yesemin Bilgel, Aydın Doğan'ın sağ kolu olarak bilinen Taylan Bilgel'in kızıydı. Bilgel, Duke Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Tarihi ve Ekonomisi dalında lisans eğitimi aldı.



Yasemin Bilgel kimdir?

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın iş hayatındaki en yakın arkadaşlarından geçen yıl vefat eden Anadolu Otomotiv’in kurucusu Taylan Bilgel'in kızı Yasemin Bilgel kimdir?

1977 yılında Ankara’da doğdu. Robert Kolej’de lise eğitiminden sonra 1999 yılında Duke Üniversitesi’nde ekonomi, siyaset bilimi ve tarih alanlarında lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Yale Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans derecesini aldı.

2014 yılında Chicago Üniversitesi’nden ‘Soğuk Savaş Sonrası Bölgesel Güç Politikası’ teziyle siyaset biliminde doktorasını tamamladı. Uluslararası ilişkiler teorisi, bölgesel güç politikası, Türk dış politikası, medya ve siyaset üstüne dersler vermekte ve çalışmalar yapmaktadır.