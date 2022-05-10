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Ormanda cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırdı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırdı

Hindistan’ın Nagbur eyaletinde yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. 21 yaşındaki Ajit Someswar isimli genç bir adam, sevgilisiyle ormanda cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplanın saldırısına uğradı. Sevgilisinin kaçmayı başardığı Someswar, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Hindistan’ın Nagbur eyaletinde meydana gelen bir olay ülkede infial yarattı. 21 yaşındaki Ajit Someswar isimli bir adam, sevgilisiyle beraber ormana gitti.

Ormanda yakınlaşan ikili cinsel ilişkiye girdikleri anda kaplanın saldırısına uğradı. Beklemedikleri kaplan saldırısında Someswar aldığı darbelerin sonucunda hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan sevgilisi ise olay yerinden kaçmayı başardı. Kaplan saldırısından kurtulan genç kız tedaviye alınırken, yetkililer de katil kaplanı bulmak için çalışmalara başladı.

Daha önce de kaplan saldırısı yaşanmış
Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri daha öncede aynı bölgede kaplan saldırılarının yaşandığını belirtti. Ormanlık alana yakın bir köyde yaşayanların ifadesine göre geçtiğimiz günlerde kaplan saldırısı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.

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