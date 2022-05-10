Erdoğan müjdeyi verdi fırsatçılar konut fiyatlarına anında zam yaptı! Şamil Tayyar çıldırdı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ev almayı düşünenlere 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını açıkladı. Faiz indirimden sonra ortaya çıkan fırsatçılar, ilanlardaki fiyatları artırmaya başladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut sektörünü canlandıracak 3 yeni paket açıkladı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Döviz hesabı ve altınlarını bozduranlar ise 0,89 faizle ev kredisi alabilecek. Bu paketin açıklamasından kısa bir süre sonra internetteki konut ilanlarının fiyatları artmaya başladı.
Konut fiyatlarına gece yarısı çok büyük zam
Paketin açıklanmasının ardından internette yer alan konut ilanlarının fiyatlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Harekete geçen bazı vatandaşlar satışta olan konutlarının ilandaki fiyatlarını güncelledi.
19 Nisan'da 1 milyon 450 bin TL'ye satışta olan ilan dakikalar sonra 200 bin TL zam ile 1 milyon 650 TL'ye satışa sunuldu. Diğer bir ilanda ise 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin olan konutun fiyatı 1 milyon 250 bin lira olarak güncellendi.
Konut fiyatlarının anında artırılmasına Şamil Tayyar'dan tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi müjdesiyle birlikte fiyat artırımına giden fırsatçılara AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar tepki gösterdi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan konutta hangi müjdeyi verdi
İlk defa konut sahibi olacaklara seslenen Erdoğan, "Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacağız." dedi. Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların MB'ye satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının TL'ye dönüşümün teşvik etmektir."