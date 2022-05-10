Erdoğan müjdeyi verdi fırsatçılar konut fiyatlarına anında zam yaptı! Şamil Tayyar çıldırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası ev almayı düşünenlere 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını açıkladı. Faiz indirimden sonra ortaya çıkan fırsatçılar, ilanlardaki fiyatları artırmaya başladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut sektörünü canlandıracak 3 yeni paket açıkladı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Döviz hesabı ve altınlarını bozduranlar ise 0,89 faizle ev kredisi alabilecek. Bu paketin açıklamasından kısa bir süre sonra internetteki konut ilanlarının fiyatları artmaya başladı.

Konut fiyatlarına gece yarısı çok büyük zam

Paketin açıklanmasının ardından internette yer alan konut ilanlarının fiyatlarındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Harekete geçen bazı vatandaşlar satışta olan konutlarının ilandaki fiyatlarını güncelledi.

19 Nisan'da 1 milyon 450 bin TL'ye satışta olan ilan dakikalar sonra 200 bin TL zam ile 1 milyon 650 TL'ye satışa sunuldu. Diğer bir ilanda ise 18 Nisan'da 1 milyon 50 bin olan konutun fiyatı 1 milyon 250 bin lira olarak güncellendi.

Konut fiyatlarının anında artırılmasına Şamil Tayyar'dan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi müjdesiyle birlikte fiyat artırımına giden fırsatçılara AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar tepki gösterdi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.