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Kıdem tazminatı için emekliliği beklemeye gerek var mı? SGK açıkladı

Kıdem tazminatı için emekliliği beklemeye gerek var mı? SGK açıkladı

Milyonlarca çalışanın merak ettiği soru ile ilgili SGK’dan açıklama geldi. SGK’dan yapılan son dakika açıklamasına göre 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alabilecek. İşte kıdem tazminatı ile ilgili son dakika haberinin detayları…

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Kıdem tazminatı ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği bir soru daha yanıt buldu. İşyerinde en az bir yıl çalışarak hak kazanılan kıdem tazminatı, normal koşullarda emeklilik, vefat, işten çıkarılma, haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik nedeniyle iş bırakma durumunda alınabiliyor.

Eylül 1999'dan önce ilk işe girişi olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla sağlanan emeklilik, işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişledi.

Kıdem tazminatında esas yazı düzenlenebilir
Sabah gazetesinin haberine göre; 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanların emeklilik için yaş hariç, prim günü şartlarını sağlaması halinde "kıdem tazminatına esas yazı" düzenlenebileceğini bildirdi.

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilirler mi?
Eylül 1999 öncesi işe girenler için emeklilikte kademeli geçişle beraber yaş bekleyenlerin de kıdem tazminatı almaları sağlandı. Kendi isteği ile işi bırakanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirdiğinde kıdemini alabiliyor. Kendi isteğiyle ayrılanlar da iki yolla kıdeme hak kazanıyor. Çalışan ücreti vaktinde ya da eksik yatırıldığında haklı fesih yaparak kıdemini talep edebiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarının yerine getirilmesi durumunda da kıdem hakkı doğuyor.

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