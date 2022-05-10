Gizem Katmer kimdir kaç yaşında kiminle nişanlandı sevgilisi kimdir?

TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Güçlü Aydoğdu nişanlandı. Yakın zamanda evlilik planları yapan çift pozlarını paylaştı. Peki Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

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Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren sevilen oyuncu Gizem Katmer mutlu haberi verdi ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile yüzükleri takıp, nişanlandı. Sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile nişan pozlarını paylaşan Gizem Katmer'e yorum yağdı. Peki Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç?

Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile evlilik için ilk adımı attı. Gizem Katmer, nişandan kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

İlk adımı attılar: Bir süredir sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile aşk yaşayan Gizem Katmer evlilik kararı aldı. Çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Bu özel gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gizem Katmer'e yüzlerce tebrik mesajı yağdı.

27 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına, rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yorum yapmayı ihmal etmedi.

En zorlandığı sahne: Gizem Katmer, daha önce verdiği bir röportajda, 'Masumlar Apartmanı' dizisinde en zorlandığı sahnenin küvet sahnesi olduğunu belirtmiş, "Zorlandığım sahneler, bana daha fazla keyif veriyor" demişti.

Gizem Katmer kimdir: Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul ilimizde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.

2020 yapımı Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı’nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman’a hayat veriyor.