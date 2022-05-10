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Sebze meyve lüks oldu! Yüzde 343'e varan oranlarda artış

Sebze meyve lüks oldu! Yüzde 343'e varan oranlarda artış

Halkın geniş kesimlerinin sebze ve meyve yiyemez hale geldiğini belirten Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, yeterli ve dengeli beslenemeyen çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çoğunun açlığa mahkum edildiğini belirtti.

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Çakar, halkın temel besin maddesi olan 12 çeşit sebze fiyatının TÜİK verileriyle son bir yılda yüzde 343'e varan oranlarda arttığına, buna karşılık halkın gelirinde böyle bir artış yaşanmadığına dikkat çekti.Sözcü'de yer alan habere göre tüketicilerin yarıdan çoğunu oluşturan asgari ücretliler ve asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar ile asgari ücretin altında geliri olanlar için sebze ve meyvenin lüks olduğunu söyleyen Çakar, hükümete şu çağrıda bulundu:

“Ücretli kesim yeterli sebze ve meyveye erişemez oldu. Sebze ve meyve fiyatları ile birlikte et, süt ve süt ürünleri fiyatlarını dikkate aldığımızda, dar gelirli ve yoksulluk sınırının altında geliri olan tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edilmiştir. Ülke yönetimince acil olarak açlığı giderici önemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.”

Turhan Çakar, yeterli ve dengeli beslenmenin tüketicilerin evrensel hakkı olduğuna işaret ederken, “2022 yılı Nisan ayı için dört kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için 5.323 TL gereklidir. Bu bedel 4 kişilik hanenin açlık sınırıdır. 4 kişilik hanenin yoksulluk sınırı ise 17.340TL'dir. Açlık ve yoksulluk sınırlarını dikkate aldığımızda; tüm çalışanların, işsizlerin ve hanelerin insanca yaşayabileceği, yeterli ve dengeli beslenebileceği koşulların ülke yönetimi tarafından oluşturulması beklentimizdir” diye konuştu.

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