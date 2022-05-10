BIST 2.466
DOLAR 15,17
EURO 16,03
ALTIN 909,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gıda fiyatları arttı sahtecilik arttı hangi üründe hangi hile var uzman isim tek tek anlattı

Gıda fiyatları arttı sahtecilik arttı hangi üründe hangi hile var uzman isim tek tek anlattı

Gıda fiyatlarının artması ile birlikte gıda sahteciliğinde de artış yaşandığı ortaya çıktı. Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu üyesi Nurten Sırma hayat pahalılaştıkça sahteciliğinde mühendisliğinin yapıldığını belirterek gıda sahteciliğinde kullanılan yöntemleri tek tek anlattı.

Abone ol

Tüketici Başvuru Merkezi artan fiyatlarla birlikte gıda sahteciliğindeki artışa dikkat çekti. Yoğurda jelatin, baharata gıda boyası katılıyor. Atık olan Ayçiçek yağları yeniden piyasaya sürülüyor.

Tüketici Başvuru Merkezine göre hile konusunda ilk sırada Ayçiçek yağı yer alıyor. İddiaya göre atık yağlar piyasadan ucuza toplanıyor ve filtrelenerek yeniden kullanıma sokuluyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Gıda Komisyonu Üyesi Nurten Sırma ‘Hayat pahalılaştıkça sahteciliğinde mühendisliği yapılıyor. Sahtecilik mühendisliği çok sıkıntılı. Aslında kanserojen olan bir yağ, yanık ve dolayısıyla kimyası bozulmuş bir yağ. Bunu filtre ederek yine ham yağla karıştırarak sanki taze bir yağmış gibi piyasaya sürülmesi gibi bir sahtecilik bu. Şu an bizim de şaşırdığımız bir gündem hakikaten.’ dedi.

Zeytinyağının içine katıyorlar
NTV’nin haberine göre; fiyatı artan zeytinyağının da sahtecilerin radarında olduğunu belirten Sırma “Zeytinyağının içinden bir miktarını çalıp içerisine diğer yağlar, ayçiçek yağı, koza yağı, palm yağı gibi yağlar koyabiliyor” ifadelerini kullandı.

"Süt ve süt ürünlerinde tehlike büyük"
Süt ve süt ürünlerinde de tehlikenin büyük olduğunu iddia eden Nurten Sırma “Piyasada kesik süt diye tabir edilen aslında bozulmaya yüz tutmuş böyle pıhtı pıhtı olan sütlerin içerisine asitik düzenleyici atılarak taze süt görüntüsü verilip hatta bundan süt ürünleri de yapılabiliyor. Ondan yapılan yoğurdun içine jelatin katılabiliyor. Jelatini yoğunluk versin kıvam arttırsın diye koyuyorlar” dedi.

"O dönem ne ucuzsa içine onu koyuyorlar"
Gıda mühendisi Nurten Sırma’ya göre merdiven altı imalathanelerde üretilen sucuk, salam, sosis gibi et ürünleri piyasada kol geziyor. Sırma, kayıt dışı kaçak etin sahada dolaşması gibi, güvenilir olmayan koşullarda kesilmesi, hastalıklı olan hayvanların piyasada olması gibi bazı durumların olduğunu belirterek ‘et ürünleri gibi sosis, salam ve sucuk gibi ürünlerin merdiven altına yönelirsek kayıt dışında bu ürünlerin içerisine aslında kanatlı eti kullanmış veya o dönem ne ucuzsa soya kullanabilir, sakatat kullanabilir’ şeklinde konuştu.

"Sahte balın tespit edilmesi çok zor"
Sahtecilerin çay ve baharata da el attığı belirtiliyor. Hilenin karıştığı bir başka ürünün de bal olduğunu belirten Sırma “Esmer pirinçten elde edilen glikoz şurubu ile bir bal yapılıyor ve bu balın tespit edilmesi laboratuvar koşullarında bile oldukça zor” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çipli ehliyeti ve nüfus kağıdı olmayanlar 31 Aralık 2022'de bitiyor! 15 liraya hemen alın
Foto Galeri Çipli ehliyeti ve nüfus kağıdı olmayanlar 31 Aralık 2022'de bitiyor! 15 liraya hemen alın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de 1941'de kullanılan yasa Ukrayna için yürürlükte
ABD'de 1941'de kullanılan yasa Ukrayna için yürürlükte
Gizem Katmer kimdir kaç yaşında kiminle nişanlandı sevgilisi kimdir?
Gizem Katmer kimdir kaç yaşında kiminle nişanlandı sevgilisi kimdir?
Ormanda cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırdı
Ormanda cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırdı
10 Mayıs evde bakım maaşları hangi illerde yattı yeni liste-2022
10 Mayıs evde bakım maaşları hangi illerde yattı yeni liste-2022
Erdoğan müjdeyi verdi fırsatçılar konut fiyatlarına anında zam yaptı! Şamil Tayyar çıldırdı
Erdoğan müjdeyi verdi fırsatçılar konut fiyatlarına anında zam yaptı! Şamil Tayyar çıldırdı
 Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PYD üyesine gözaltı kararı
 Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PYD üyesine gözaltı kararı
AK Parti'nin son anketini açıkladı! 'Yüzde 40'a doğru tırmanıyoruz' deyip enflasyonu seçimden önce halletmeliyiz
AK Parti'nin son anketini açıkladı! 'Yüzde 40'a doğru tırmanıyoruz' deyip enflasyonu seçimden önce halletmeliyiz
Koronavirüs salgını bitti son yasaklar da kalkıyor
Koronavirüs salgını bitti son yasaklar da kalkıyor
Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü
Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü
Karabük'te evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı
Karabük'te evi yanan alkollü şahıs yolun ortasında sızıp kaldı