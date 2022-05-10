Ankara'da Somali lokantası hedef gösterildi istenmiyor boşaltıyoruz Keçiören’de yesinler

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, yabancılara yönelik nefretin arttığını belirterek Ankara Kızılay'da açılan bir Somali lokantasına yönelik tacizleri yazdı.

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Göçmen tartışması gündemdeki yerini koruyor. Sığınmacılarla ilgili bir olay Ankara Kızılay'da yaşandı. Somalili bir kişinin Kızılay'da açtığı lokanta, bazı çevreleri rahatsız etti.

Kızılay'daki Somali lokantası gerilimiyle ilgili Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, yazı kaleme aldı.

"Var işte ırkçılık"

Somali lokantasını hedef gösteren Sözcü gazetesinin haberine dikkat çeken Albayrak, söz konusu lokantayla ilgili gelişmeleri ‘Burada istenmiyor… Boşaltıyoruz…’ başlıklı yazısında aktardı:

"Nitekim polis geliyor, olaya el koyuyor. Kızılay’da lokanta açmaya cüret eden Somaliliye diyor ki:

“Gidin Esertepe’de açın, Keçiören’de açın, Uyanış’ta açın. Burada, Kızılay’da, duyumlar geliyor bize, istenmiyor. Sadece siz değil Iraklısı da istenmiyor, Suriyelisi de istenmiyor… Boşaltıyoruz. Keçiören’de yesinler, Altındağ’da yesinler…”

“Biz ırkçı değiliz” de diyor polis. Ve ekliyor:

“Fakat birtakım şeyler geliyor bizim kulağımıza. Biz size anlatamıyoruz.”

Geçen sene Sözcü gazetesinin “Ankara’nın göbeği Somali oldu” ihbarı (!) üzerine Kızılay’da Somalililere ait işletmelere saldıranlar olmuştu; belli ki yeni saldırı tehditleri var.

“Biz ırkçı değiliz” diyen polis gerçekten ırkçı değilse de var işte ırkçılık."