Ağrı'da PKK’ya büyük darbe! 80 gün sürdü, 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkarıldı ayrıntılar ortaya çıktı

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasındaki operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 592 personel ve 82 tim görev aldı. Yürütülen operasyon çerçevesinde teröristler tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve “Y” harfi şeklinde bir mağara tespit edildi.