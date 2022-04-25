Son dört günde bine yakın düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi. Malatya'dan son dört günde Afganistan'a gönderilen düzensiz göçmen sayısı 908'e yükseldi
TÜRKİYE genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Malatya Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.
Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.
Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.