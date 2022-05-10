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Tuğba Şenoğlu kaç yaşında boyu kaç Tuğba Şenoğlu kimdir, hangi takımda?

Tuğba Şenoğlu kaç yaşında boyu kaç Tuğba Şenoğlu kimdir, hangi takımda?

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak'ın hakkında övgüyle konuştuğu Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu merak konusu oldu. Ard arda zaferler kazanan Vakıfbank'ta oynayan Tuğba Şenoğlu 24 yaşında ve aslen Mersin Tarsuslu. smaçör pozisyonunda görev alan Tuğba Şenoğlu 1.84 boyundu. Peki Tuğba Şenoğlu'nun sevgilisi var mı?

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Tuğba Şenoğlu kaç yaşında, boyu kaç ve Tuğba Şenoğlu kimdir soruları twitter'da TT olmasının ardından bir kez merak edildi. Vakıfbank'ta smaçör pozisyonunda oynayan milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu aslen Mersin Tarsuslu ve 24 yaşında. 1.84 boyunda olan Tuğba Şenoğlu . 14 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü altyapısına transfer olan Şenoğlu, 2013-2014 sezonunda Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Peki Tuğba Şenoğlu sevgilisi kimdir?

Tuğba Şenoğlu kimdir: 2 Şubat 1998 yılında Tarsus'ta dünyaya gelen Tuğba Şenoğlu Türk voleybolcudur. 1.84 m boyundaki Şenoğlu smaçör pozisyonunda görev almaktadır. Şu an aktif olarak Vakıfbank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımında forma giymektedir. 14 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü altyapısına transfer olan Şenoğlu, 2013-2014 sezonunda Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Smaçör pozisyonunda görev alan Şenoğlu, 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. 2017-2018 sezonunda VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na yükselen Tuğba Şenoğlu, iki sezon sarı-siyahlı formayı giyerken, geçtiğimiz sezon ise Atlasglobal Yeşilyurt'ta kiralık olarak oynadı. Tuğba Şenoğlu, VakıfBank forması 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Tuğba Şenoğlu başarıları: Milli takım23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (2017)KulüpKulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası (2018)CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi (2018)Sultanlar Ligi (2018, 2019)Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası (2017)Finalist : 2018, 2020Kupa Voley (2018)

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