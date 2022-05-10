Yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi Bakan Soylu tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 yeni projenin ayrıntılarını duyurdu. Soylu, Ankara'da yerli e-pasaport, e-mavi kart ve e-sürücü belgesi tanıtımını yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yerli e-pasaport, e-mavi kart ve e-sürücü belgesi tanıtım toplantısında konuştu.

Yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportlarda 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacağını açıklayan Soylu, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Suriyeli sayısını da açıkladı.

Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi. Bakan Soylu, şunları söyledi:

Yerli ve milli yazılımlar

"Dünyada birçok ülkeye yol ve yön gösteriyoruz. Burada geldiğimiz gelişmişlik seviyesi, oluşturduğumuz kapasite, elde ettiğimiz teknik seviye Türkiye'nin en önemli ihraç güçlerinden birisi olacaktır. Biyometrik verilerimizi biz başka ülkelerin yazılımları ile yapıyor idik. Şimdi artık Türkiye, nüfusta, göçte, Emniyet ve Jandarma'da yerli ve milli yazılımlarla yapıyor. Kafa kağıdından yeni nesil çipli kimlik kartlarına geldik. Bankaya, tapuya, notere gidiyorsanız toplam 2 bin 87 kuruma hizmet verilmektedir, güvenlik de aynı şekilde sağlanmaktadır.

"Yerli e-pasaportta seri üretim için son aşamasındayız"

3 yeni projeye de kısaca temas etmek isterim. E-Pasaport olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportlar, aslında bizim AB'ye ve vize serbestisine girişle ilgili imzaladığımız temel şartlardan birini içeren güvenli pasaportu içeren çerçevede üretiliyordu. 2018'den itibaren Türkiye bu pasaportları kullanıyor. Bu pasaportları da Avrupa'daki bir firmadan, 18 ülke bizim gibi alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip tedarik krizi var. Sözkonusu firma tedarikleri karşılamada sıkıntı yaşadı. Biz vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da bir çok ülke eski pasaportlarına geri döndü, süresi bitmiş pasaportlarına devam etti. Biz de sıkıntılar yaşadık ama bunu vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştık. Dün sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, yeni yerli e-pasaport çalışmalarına başladık, seri üretim için de son aşamadayız.

Her sayfasında farklı şehirlere ait görseller yer alacak

Aynı zamanda göç kartlarını da üretiyoruz. İkamet belgelerini de üretiyoruz. İnşallah Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz, dünyanın en güvenlikli pasaportunu kullanacağız. Temassız çipe ve birçok yenilik ögesine sahiptir. Tasarımı özgün bir tasarımdır. Her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait görseller, şehre özel bitki görseli yer alacak. Daha önce 5 yıl olan yeşil pasaporttaki geçerlilik süresi yeni e-pasaportta 10 yıla çıkıyor.

Çipli olan pasaportta Kız Kulesi var. İkinci sayfasında pasaportumuzun özellikleri gözükmektedir. Değişken mikro yazılar vardır. Kendine ait özel çizgileri bu pasaportun vardır. Resim koruma için özel boyası söz konusudur. İnşallah yetiştirebilirse resimler de renkli olacak.

Pasaportumuzu kendimizi üretmemiz daha öncelikli. 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum - Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21.'nci sayfalarda, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese - Erzurum, İshak Paşa Sarayı - Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır'da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor. Burada büyük özen gösterilerek hazırlanmış çok güçlü bir pasaport.

E-sürücü belgesi

2016'dan itibaren yeni nesil sürücü belgesi vermeye başlamıştık. Dünyadaki yeni teknolojilere uyarlanması zorunluluk haline geldi. Temassız çip kullanılarak, güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır. E-pasaportta olduğu gibi yeni nesil e-sürücü belgelerinde de Türkiye yerine ilk kez Turkey ifadesi kullanılacaktır. Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. Bir kişinin 2 ayrı resmi olacak ehliyetler üzerinde...

E-mavi kart projesi

Diğer projemiz de bilindiği gibi mavi kartımız var. E-mavi karta dönüştüreğiz. Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usülle düzenlenmektedir halen. Biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor.

Soylu'nun diğer açıklamaları da şöyle:

"Vatandaşlık verme yetkisi göç idaresinde değil"

Göçmenler üzerinden yürütülen tahrik kampanyasında öne çıkan göçmenlerin vatandaş yapılmak istenmesi iddiasıdır. Yalan, uydurma, yazdıkları senaryo da deli saçmasıdır. Vatandaşlık verme yetkisi göç idaresinde değil. İşi kimin yaptığını, süreci bilmiyorlar. Nüfus müdürlüğümüze yılda 25 milyon insan girer. Dönem dönem devletin bilgileri çalındı gibi gerçekten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir anlayışın paylaşılması, bilmeden yapılan bir şeyse devletin itibarını altüst etmek için yapıldığı değerlendirilir. Gündemde kalabilmek, deli zırvalarını paylaşabilmek için yapılan açıklamalar kamu kurumlarımız tarafından cevaplanmaktadır. Günümüzün bir bölümü bu deli saçmalarını yalanlamakla geöiyor. Bazen günde 5, bazen 10 haber yalanlıyoruz. Burası bir çadır devleti değildir.

Vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısını açıkladı

Bugüne kadar vatandaşlık hakkı kazanan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir. 113 bin 654'ü reşittir. 69 bin 930'u erkektir reşit olanların. 87 bin 296'sı da çocuktur. Afganistan uyruklu sayısı da 37 bindir. Bunun 17 bini Türkmendir. Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da müracaatları halinde Özel Türk soyları ofisi kurduk. Şu anda 6 bin Uygur Türkü vatandaş oldu, 2 bininin de vatandaşlık işlemleri de devam ediyor. 25 bin de yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan var. Bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 530 milyon dolar.

"3 türlü Türk vatandaşlığı kazanma yolu var"

3 türlü Türk vatandaşlığı kazanma yolu var: Genel olarak, evlenme yoluyla ve istisnai olarak... 5 yıl Türkiye'de kesintisiz ikamet ediyorsa, bu sürede suç ve suça dair bir konuya karışmamışsa Türk vatandaşı olabilir. Bir Türk vatandaşıyla 3 yıl evliyseniz yine Türk vatandaşlığı için başvurabilirsiniz. İstisnai olarak da Türkiye'de sanayi, kültürel, müzik gibi alanlarda fayda sağlayacağı değerlendirilen yabancılar da vatandaş istisnai olarak olabilir. 6 aydan fazla hapis cezası almış yabancıların vatandaşlık başvurusu reddedilir. İçişleri Bakanı imzasıyla onay makamı olan Cumhurbaşkanı'na gönderilir. Vatandaşlığa alma işlemi gibi vatandaşlıktan çıkarma işlemi de aynı şekilde yapılır. Kişinin Göç İdaresi'ne bağlı bulunduğu dönem içindeki kayıtlarının ne olduğunu değerlendirmek durumundayız.

“Şu andaki ehliyet, pasaport ve mavi kart süresi bitinceye kadar kullanılacak”

Biz basmaya Ağustos'tan itibaren başlayacağız. Hem ehliyet, hem mavi kart ve pasaport için varolanlar kullanılacak, süresi bittiğinde yenileme ihtiyacı olduğunda başvurulacak. Biz diğer pasaportlardaki stoklarımızı da kullanacağız. Pasaport sıkıntısı yaşamamış olacağız. Macaristan'la sözleşme imzaladık. Burada pasaport basma merkezlerinde sıkıntı olursa onlar bizimkini, onlarda sıkıntı olursa biz onlarınkini basacağız.