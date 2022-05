Prof. Dr. Özgür Demirtaş, konut müjdesine ateş püskürdü! 'Her şey daha da berbat olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutta 3 müjde birden verdi. Erdoğan'ın müjdesine ekonomistlerden tepki gelirken, Prof. DR. Özgür Demirtaş, "Bunu yaparsanız her şeyi daha berbat yaparsınız. Daha yanlış bir politika düşünemiyorum" dedi. İşte Konut müjdesine ekonomistler ve siyasilerden tepkiler...

Abone ol

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut satışında 3 ayrı paket hazırlandığını söyledi. Erdoğan, “Kısa vadede konut satışını artırmayı hedefliyoruz. 10 yıl vadeli yüzde 0.99 faizli kredi verilecek” diye konuştu. Erdoğan'ın bu açıklamalarına ekonomistler ve siyasiler sosyal medyadan tepki gösterdi. En sert tepki de ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açıklanan resmi enflasyonun yüzde 70 olduğu, ucuz krediyle şişirilen ev fiyatlarından insanların yandığı bir ortamda, Siz kalkıp yüzde 0.99 faizle bedavaya çuval çuval TL dağıtırsanız: Saydığım her şeyi daha da BERBAT yaparsınız. Daha yanlış bir politika düşünemiyorum.." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına ekonomistler ve siyasilerden de şu tepkiler geldi:

CHP: Müjde dediğin beton, beton, beton...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Müjde dediği; beton, beton, beton… “Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Millet ekonomi için kalıcı ve gerçek bir çözüm bekliyor, Erdoğan, batmış ekonomik düzene makyaj yapmaya, zenginin faizini fakire ödetmeye devam ediyor.

İYİ Parti: Bu müjdeden sadece 5 maaşlı bürokratlar faydalanır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Türk milleti yoksullukla boğuşurken Sn. Erdoğan’ın müjdesine bakın! Bu müjdeyle 1 milyon TL’lik bir #konut için aylık 14 bin 277, 2 milyonluk konut için 28 bin 555 TL taksit ödemek gerekiyor. Bu müjdeden sadece 5 maaşlı bürokratlar ve tuzu kurular yararlanır. #YeterSandıkGelsin

DP'li Cemal Enginyurt: Yazıklar olsun

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Konut satışları için faizler düşürülmüş, finans desteği sağlanmış. Hangi konut? AKP’li müteahhitlerin elde kalan konutları. Çiftçinin Faiz borcunu silme. Esnafın kredisine destek verme. KYK borçlarına çare olma. Yandaşlara kaynak yarat. İşiniz gücünüz kayırmacılık. Yazıklar olsun.

Ekonomi bilimine hayırlı olsun

Ekonomist Emrah Lafçı: Ekonomi teorisine “Faiz sebep enflasyon sonuç”tan sonra yeni bir dahiyane katkı daha; konut kredisi faizlerini düşürmek suretiyle konut fiyatlarını düşüreceğiz. Ekonomi bilimine hayırlı olsun!

Şahin marka otomobille 240 denemeye kalkmak gibi bir şey

Finans ve Muhasebe Profesörü Burak Arzova: Dünya enflasyon endişesi ile daraltıcı önlemler alırken konut kredisi ile yeni talep yaratmak, 180 ile giden Şahin marka otomobille 240 denemeye kalkmak gibi bir şey. Üstelik arabanın emniyet kemeri de yok #konut

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy:

A: Açız, enflasyon altında ezildik.

B. Ucuz konut kredisi verelim… Beton yiyin.

10 yıl boyunca her ay 28 bin 555 TL ödeyecek

Yazar Alaattin Aktaş: On yıl vadeli, %0.99 faizli, 2 milyon TL kredinin anapara+faiz maliyeti 3.426.674 TL. 3.426.674 TL/120 ay=28.555,62 TL. Yani bu krediyi kullanarak konut alan on yıl boyunca her ay 28.555 TL ödeyecek. “2 milyonluk değil de 500 binlik konut al” diyebilirsiniz. Bulursak alalım!

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent: “Konut alımına vatandaşlık vermeyin, mevduat faizini serbest bırakın, gayrimenkul fiyatları düşsün” diyoruz. Fiyatları daha da şişirecek düşük faizli kredi çıkıyor Saray’ın beyin takımından.