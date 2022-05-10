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Çoklu doğum yardımı ne kadar 2022 başvurusu nereye yapılır?

Çoklu doğum yardımı ne kadar 2022 başvurusu nereye yapılır?

Devletin doğum yapan anneler için birçok farklı yardımı bulunuyor. Özellikle ikiz, üçüz ve dördüz çocuğu olan anneler, maddi olarak destek almak ve izin kullanmak için hak kazanıyor. Peki ama doğum yardımı nedir, çoklu doğum yardımı farkı nedir? Çoklu doğum yardımı kaç ay alınır? Çoklu doğum yardımını kimler alır?

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Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Buna göre yeni yılda asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 olarak artırıldı. Asgari ücretin işverenlere olan maliyeti ise yeni senede 5.879.70 TL olmuş olacak. Yeni yılda günlük asgari ücretin brütü 166.80, neti ise 141.78 TL olacak. Asgari ücretle beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti güncellendi.

Peki ama doğum yardımı nedir, çoklu doğum yardımı farkı nedir? Çoklu doğum yardımı kaç ay alınır? Çoklu doğum yardımını kimler alır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çoklu doğum yardımı nedir?
Çoklu doğum yardımı; devlet taradından çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerdeki 0-24 ay arası çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş fon kaynağı ile finanse edilen bir yardım programıdır.

Çoklu doğum yardımını kimler alır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çoklu doğum yardımının belli şarları vardır.

Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu haneler faydalanabilirler.

Çoklu doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?
Başvuru sahiplerinin ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılabilir.

Çoklu doğum yardımı kaç ay alınır?
Çoklu doğum yardımından yararlanacak olan çocuklar için ödemeler devlet tarafından 0-24 ay arası (en fazla 24 ay) yapılır.

Çoklu doğum yardımı ücreti nereden çekilir?
Yaralanacak aileler iki ayda bir PTT aracılığıyla çoklu doğum yardımlarını çekebilirler. .

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