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Ekipler düğmeye bastı! 10 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekipler düğmeye bastı! 10 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

 ERZİNCAN'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S, İ.E.Ö, A.A, O.S, E.D, Ş.Y, H.A, N.Ç. ve G.E. kentte, M.Ş.A. ise Batman'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.

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