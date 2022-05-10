Emzirme ödeneği 2022 kaç para oldu para nereden alınır?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte doğum parası, doğum yardımı, emzirme ödeneği gibi ödemeler de belli oldu. 2022 yılında en düşük doğum parası, 12 bin 454 lira oldu. Bunun yanında emzirme ödeneği de zamlı yatacak. Peki, 2022 doğum parası, doğum yardımı ne kadar oldu? İşte yeni annelerin alacağı zamlı ücretler..

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Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Buna göre yeni yılda asgari ücretin neti yüzde 50.5, brütü ise yüzde 40 olarak artırıldı. Asgari ücretin işverenlere olan maliyeti ise yeni senede 5.879.70 TL olmuş olacak. Yeni yılda günlük asgari ücretin brütü 166.80, neti ise 141.78 TL olacak. Asgari ücretle beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti güncellendi.

Annelere her doğumda en yüksek katkıyı ‘doğum parası (rapor)’ sağlıyor. Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor.

2022 doğum yardımı ücreti ne kadar: SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş görmezlik ödemesi yapılıyor. Bu haktan yararlanabilmek için en az 90 gün sigorta primi ödemesi koşulu bulunuyor. Bu tutar çalışan annenin son üç aylık brüt ücretine göre hesaplanıp ödeniyor. Günlük brüt ücret ve bunun üçte ikisi anneye ödeniyor. Buna göre 2022'de brüt maaşı 5.004 lira olan asgari ücretli çalışan kadınlara 12 bin 450 lira ödenebiliyor.

Aranan şartlar neler:

-Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:

-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

-Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.

-Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

Yeni doğan parası ne kadar: 15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den başvuru imkanı var. Aile Bakanlığı il müdürlükleri ile ilçelerde kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

Çoklu çocuk yardımı: En fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.

Emzirme ödeneği miktarı: Yeni yılda çalışanlara ait bazı sigorta primleri ile ödeneklerde rakamlar netleşti. Onlardan biri anne olan kadın çalışana ya da eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe çocuk başına ödenen emzirme ödeneği de 232 liradan 316 liraya çıkacak.