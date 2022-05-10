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Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta Türkiye 2022 Eurovision'a katıldı mı?

Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta Türkiye 2022 Eurovision'a katıldı mı?

Eurovision ne zaman, saat kaçta, hangi gün 2022? Eurovision 2022 için az bir süre kaldı. Avrupa'nın en prestijli müzik yarışması Eurovision İtalya ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye’nin yer almadığı Eurovision 2022 hakkında merak edilenler…

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Eurovision 2022 31 yıl aranın ardından sonra bir kez daha İtalya’da yapılacak. İtalyan televizyon sunucusu Alessandro Cattelan, şarkıcı Laura Pausini ve Lübnanlı-İngiliz şarkıcı Mika'nın sunuculuğunu üstleneceği Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 finali ne zaman: 

Yarışmanın ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022, finali 14 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'nin katılmadığı 66. Eurovision Şarkı Yarışması Youtube Eurovision 2022 resmi kanalı üzerinden izlenebilecek. Ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

Kaç ülke Eurovision'a katılacak: 
Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak.

"Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere

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