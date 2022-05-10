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Merkez Bankası'ndan bankalara döviz talimatı! Sadece o saatlerde yapın

Merkez Bankası'ndan bankalara döviz talimatı! Sadece o saatlerde yapın

Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardan döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirmesini istedi.

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Merkez Bankası'ndan bankalara sözlü döviz talimatı gittiği iddia edildi. Reuters'a bilgi veren toplam üç bankacı, son birkaç gündür Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) sözlü olarak söz konusu talebin bankalara iletildiğini söylediler.

Konuya yakın bir kaynak uygulama ile likiditenin düşük olduğu saatlerde TL'deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti. TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı, haberin yazıldığı sırada BDDK'den yorum talebine ilişkin bir yanıt gelmedi.

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