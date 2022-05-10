BİLSEM sınav sonuçları 2020 2. sınıf 3. sınıf sonuç sorgulama ekranı

Devletin özel kurslarında yetişmek üzere müzik, zeka, görsel yetenek ve sanat alanında başarılı öğrencilere uyguladığı BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor. BİLSEM 1. 2. 3. sınıf sınav sonuç sorgulama ekranı MEB tarafından erişime açılacak. Peki BİLSEM sonucuna nereden bakılır?

Abone ol

İlkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM ön değerlendirme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. BİLSEM ön değerlendirme sınavı 8 Mayıs'ta sona erdi, BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilecek. BİLSEM sonuçları 13 Mayıs günü MEB tarafından açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçlarına nereden bakılacak?

BİLSEM sınavı 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapıldı. Sınavı geçebilen öğrenciler bundan sonraki süreçte bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM sonuçları ne zaman: 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı.

13 Mayıs BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilecek.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

BİLSEM sınav başvurusu nasıl yapılır: Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır.

Hangi sınıf öğrencilerine yapılır: Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

Kazanan öğrenciler nasıl eğitim verilir: Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi;) İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri,Öğrenme Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil,Bilgisayar, Sosyal Etkinlikler, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.