BIST 2.483
DOLAR 15,26
EURO 16,13
ALTIN 911,69
HABER /  DÜNYA

AB 'Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırılarını' kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AB 'Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırılarını' kınadı

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve üye ülkeler, "Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırı düzenlemesini" kuvvetle kınadı.

Abone ol

AB'nin kınama açıklaması, ilk kez Birlik seviyesinde Rusya'yı devlet olarak doğrudan hedef aldı. Açıklamada, daha önce olduğu gibi "Rusya'dan gelen saldırılar" ifadesi yerine Rusya Federasyonu bir devlet olarak suçlandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birlik adına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın kötü niyetli siber faaliyetlerinin" ABD şirketi Viasat tarafından işletilen KA-SAT uydu ağını hedef aldığını belirtti.

Avrupa ve Akdeniz bölgesine uydu internet hizmeti sağlayan ağa yönelik saldırının Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'taki saldırısından 1 saat önce başladığını belirten Borrell, böylece Rusya'nın askeri saldırısının kolaylaştığını kaydetti.

Borrell, saldırının Ukrayna'daki kamu birimlerini, şirketleri ve kullanıcıları etkilediğini, bazı AB ülkelerinin de saldırıdan etkilendiğini aktardı. Rusya'nın saldırısının başka ülkelere de yönelebileceğini ifade eden Borrell, bunun Avrupa güvenliğini tehlikeye sokacak sistemik bir güvenlik tehlikesi oluşturabileceğini belirtti.

Borrell, "AB ortaklarıyla yakın iş birliği içinde siber alanda bu tür kötücül davranışları önlemek, caydırmak ve bunlara karşılık vermek için yeni adımları değerlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu tarafından da kullanıldığı belirtilen KA-SAT uydu ağı, Doğu ve Orta Avrupa bölgelerine internet hizmetleri sağlıyor.

Siber saldırıların bu bölgelerde kesintilere neden olduğu, Almanya'daki 5 bin 800 rüzgar türbinini kontrol eden modemlerin bağlantısının kesildiği, ayrıca Fransa, İtalya, Macaristan, Yunanistan ve Polonya'daki bazı şirket müşterilerinin de saldırılardan etkilendiği belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çeyiz parası ne zaman yatar kaç para yatar? Çeyiz parası nasıl alınır?
Çeyiz parası ne zaman yatar kaç para yatar? Çeyiz parası nasıl alınır?
Eşi ölen kadın ne kadar maaş alabilir, 2022 nereye başvuru yapması gerekir?
Eşi ölen kadın ne kadar maaş alabilir, 2022 nereye başvuru yapması gerekir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz.
CANLI YAYIN! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gidecekler, göndereceğiz
CANLI YAYIN! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gidecekler, göndereceğiz
Kan beynime çıktı! Show TV Güldür Güldür sansürünün aslını Fatih Altaylı yazdı: Kendi adıma da korktum
Kan beynime çıktı! Show TV Güldür Güldür sansürünün aslını Fatih Altaylı yazdı: Kendi adıma da korktum
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması! Toplantı neden iptal edildi?
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması! Toplantı neden iptal edildi?
Çeyiz parası 2022 kaç para oldu başvuru nasıl, nereye yapılır?
Çeyiz parası 2022 kaç para oldu başvuru nasıl, nereye yapılır?
Dilek Ceylan'ı öldüren katil zanlısından "kontrolümü kaybettim" savunması
Dilek Ceylan'ı öldüren katil zanlısından "kontrolümü kaybettim" savunması
Konutta destek paketleri için emlak sektörü temsilcileri ne dedi?
Konutta destek paketleri için emlak sektörü temsilcileri ne dedi?
Ali Babacan partisinin 'Yükseköğretim Eylem Planı'nı açıkladı YÖK kapatılacak
Ali Babacan partisinin 'Yükseköğretim Eylem Planı'nı açıkladı YÖK kapatılacak