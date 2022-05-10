Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması! Toplantı neden iptal edildi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün toplantısı iptal edildiği duyurulan 3600 ek gösterge ile ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, düzenlemenin bu ayın sonunda bitmiş olacağını ve o gün ayrıntıları açıklayacağını duyurdu. "Kamu per

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün toplantısı iptal edildiği duyurulan 3600 ek gösterge ile ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

"Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim" diyen Bakan Bilgin, düzenlemenin bu ayın sonunda bitmiş olacağını söyledi.

Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ayrıntının da o gün paylaşılacağını söyledi.