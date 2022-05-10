BIST 2.489
DOLAR 15,26
EURO 16,13
ALTIN 913,48
HABER /  GÜNCEL

18 Mayıs çarşamba okullar yarım gün mü tatil öğleden sonra tatil mi?

18 Mayıs çarşamba okullar yarım gün mü tatil öğleden sonra tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Her sene coşku ile karşılanan milli bayramlardan biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi? İşte 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi?

Abone ol

19 Mayıs resmi tatili hakkında araştırmalar başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her sene etkinlikler kutlanıyor. 2022 yılında bayram perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü: 
18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

2022 Resmi tatiller: 
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi  

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar          

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba       

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9  - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

ÖNCEKİ HABERLER
TCDD'den 'Gar 6 yıldır dolar öğütüyor' iddiasına ilişkin açıklama
TCDD'den 'Gar 6 yıldır dolar öğütüyor' iddiasına ilişkin açıklama
'Göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı açıklaması: Ülkemiz bir kaçak istilası altında
'Göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı açıklaması: Ülkemiz bir kaçak istilası altında
Ziraat Bankası çeyiz hesabı katkı payı 2022 ne kadar, para ne zaman çekilir?
Ziraat Bankası çeyiz hesabı katkı payı 2022 ne kadar, para ne zaman çekilir?
Kuytulcular lideri Alparslan Kuytul evli mi kaç çocuğu var? Alparslan Kuytul aslen nereli?
Kuytulcular lideri Alparslan Kuytul evli mi kaç çocuğu var? Alparslan Kuytul aslen nereli?
AB 'Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırılarını' kınadı
AB 'Rusya'nın Ukrayna'ya siber saldırılarını' kınadı
Çeyiz parası ne zaman yatar kaç para yatar? Çeyiz parası nasıl alınır?
Çeyiz parası ne zaman yatar kaç para yatar? Çeyiz parası nasıl alınır?
Eşi ölen kadın ne kadar maaş alabilir, 2022 nereye başvuru yapması gerekir?
Eşi ölen kadın ne kadar maaş alabilir, 2022 nereye başvuru yapması gerekir?
Donald Trump'a Twitter davası şoku! Mahkeme de umduğunu bulamadı
Donald Trump'a Twitter davası şoku! Mahkeme de umduğunu bulamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz.
PKK Sincar'a çöktü Ezidiler çadıra mahkum kaldı
PKK Sincar'a çöktü Ezidiler çadıra mahkum kaldı