Ziraat Bankası çeyiz hesabı katkı payı 2022 ne kadar, para ne zaman çekilir?

Evlilik hazırlığı yapan çiftler Ziraat Bankası'nın çeyiz hesabını araştırmaya başladı. 3 yıl ve 5 yıllık birikim yapanlara Ziraat Bankasının katkı payı da merak konusu oldu. Peki Ziraat çeyiz hesabına ne kadar para veriyor? Ziraat Bankası evlilik kredisi nasıl alınır? İşte Ziraat Bankası çeyiz hesabı detayları...

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Evlenecek olan çiftler ve hazırlıklara başlayan çiftlere Ziraat Bankası'ndan devlet katkı paylı çeyiz hesabı kolaylığı araştırmaları başladı. Evlenecek olan çiftlerin yatırım yapmaları dahilinde devlet katkı payı veriyor. 3 yıl ve 5 yıllık birikim yapanlara Ziraat Bankasının katkı payı da merak konusu oldu. Peki Ziraat çeyiz hesabına ne kadar para veriyor? Ziraat Bankası evlilik kredisi nasıl alınır? İşte Ziraat Bankası çeyiz hesabı detayları...

Ziraat Bankası çeyiz hesabı katkı payı ne kadar?

Çeyiz hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir üründür. Bankamızda birikimli mevduat olarak açılacak olan ürün asgari 3 yıl vadeli olarak açılabilecektir.

Ziraat Bankasında kimler çeyiz hesabı açılabilir?

24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları/veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamına giren kişiler Bankamızda çeyiz hesabı açabilirler.

Ziraat Bankası devlet katkı payı ne zaman alınır?

Düzenli ödemelerini minimum 36 ay aksatmadan tamamlayan katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliği yaptığı zaman Devlet Katkısını hak eder. Evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu Şubemize başvurur. Banka ay içerisinde yapılan başvuruları takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde Bakanlığa iletir. Bakanlığın uygun bulmasının ardından hak edilen Devlet Katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır.

Ziraat Bankası devlet katkısı tutarı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır; Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;

*36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 11.840,63 Türk Lirasını geçemez.

*48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 13.662,26 T Türk Lirasını geçemez.

*60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 16.394,72​ Türk Lirasını geçemez

Faizsiz çeyiz hesabı verilebilir mi?

Çeyiz Hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Hesaba herhangi bir faiz tahakkuku gerçekleşmeyecek yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden devlet katkısı hesaplanacaktır.