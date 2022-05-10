'Göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı açıklaması: Ülkemiz bir kaçak istilası altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Son günlerde gündemde olan sığınmacılar meselesine değinen Kılıçdaroğlu "Gidecekler herkes bilsin. Bizim görüşümüz açık ve net 2 yıl içinde gidecekler göndereceğiz."dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız." sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye'nin derin krizin içine adım adım gittiğini iddia eden Kılıçdaroğlu "Sığınmacılar konusunda göçmenler konusunda toplumsal tepki oluşmuşsa tehlikelidir. Memleket bu halde olduğu için Erdoğan saat başı görüş değiştiriyor. 'Sığınmacıları göndereceğiz hayır göndermeyeceğiz, hayır ev yaptık hayır onlar misafirimiz.' Akıl, mantık, birikim, ön görü yok." dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Suriye konusu ve sığınmacılar. Bu konuda iddialıyım. 2011 tarihinden bu yana en tutarlı söylemleri dillendiren partinin adı CHP'dir. Biz komşumuzda olan savaşın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını dile getirdik bizi suçladılar. Tarih CHP doğru söylüyor diyor.

-24 Ağustos 2012 Erdoğan'a mektup yazdım. O zaman başbakandı. Diyorum ki hükümet olarak Suriye konferansı toplayın ve yaşanan dramı masaya yatırın. Uluslararası Suriye konferansı ile bu sorun nasıl aşılır dedik. Devlet yönetiminde şahsileşme, inatlaşma olmaz. Ortalıkta geziyorlar. Aklı başında insan bugünkü tablo karşısında milletin huzuruna çıkmaz, utanır insan. Dedim ki 2013'te kabahat Suriyeli'de değil sınırı kontrol edemeyen hükümettedir. Kabahat sınırı yok edende iktidar sahipleri..

-Eylül 2013... Sınırdan kimin girip kimin çıktığı belli değil. Göç dalgası geldi. Yüzbinler, milyonlar... Gelen sığınmacılar kalmak istemiyorlar Türkiye'de ne yapacak gelişmiş ülkeleri istiyorlar. Her birisi Akdeniz'den botlarla batıya gitmeye çalıştı. Akdeniz sığınmacı mezarlığına dönüştü. Avrupa Birliği bize göndermeyin diye baskı kuruyorlar. Sığınmacılar Avrupa'ya gelmesin beylerin rahatı bozulacak çünkü...

-İçişleri Bakanı açıklıyor Avrupa Birliği Türkiye'nin göçmen deposunu olmasını istiyor diyor. Günaydın beyefendi günaydın! Geri kabul anlaşması yanlıştır başımıza bela oldu diye neden söylemiyorsun? Söyleyemez.

-16 Eylül 2021'de sığınmacılar raporu hazırladık. 8 Ekim 2021 bunların yapamadığını yaptık. İstanbul'da toplantı yaptım. Hangi önlemleri alacağımızı Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğimizi mal ve can güvenliğini sağlayacağımızı, evlerine gideceğini... Hepsinin söylediği şu bunlar olursa gideriz.

-Hala uslanmış değiller. Açıklama yapıyorlar İstanbul'a sığınmacı almıyoruz... 5 Mayıs gazeteler de televizyonlar da A Haber de dahil 2117 kaçak göçmen yakalandı. Diyorlar ki beyler sınırlarımız cumhuriyet tarihinin en kontrollü dönemini yaşıyor. Gazetelerde haberler havuz medyasının haberleri onları aldım ki... 7 Haziran 2020 Van gölünde 6 göçmen boğularak öldü. 4 Ağustos Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı 15 Mart 2022 Van Valiliği'nin açıklaması 1533 düzensiz göçmen yakalandı diye... Hani güvenli idi?

"Sığınmacılar konusunda hiçbir politika yok"

-Ülkeyi bu halden kurtaracak olan partinin adı CHP'dir. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Sığınmacılar konusunda hiçbir politika yok. 3 milyon 600 bin oldu. Kimin ne yaptığı belli değil. Tek yetkili saraydaki zat. Kimsenin yetkisi yok.

"Saat başı görüş değiştiriyor"

-Türkiye derin krizin içine adım adım gidiyor. Sığınmacılar konusundaki göçmenler konusunda toplumsal tepki oluşmuşsa tehlikelidir. Memleket bu halde olduğu için Erdoğan saat başı görüş değiştiriyor. Sığınmacıları göndereceğiz hayır göndermeyeceğiz hayır ev yaptık hayır onlar misafirimiz. Akıl, mantık, birikim, ön görü yok.

-Milletim unutmasın bu ülkenin köklü partisi var. Biz birbirimize muhtacız. Afgan sığınmacılar o konuda bilgi verim... Önce İran'a parası olan araba olmayan yürüyerek. Parkta buluşuyorlar. Üç merkeze yönlendiriliyorlar.30-40'ar grup Türkiye'ye gönderiliyorlar. Sınırlarımız sağlam diyorlar bu tablo ne? 3 büyük şebeke organizasyonu yapıyor. 30-40'lar gruplar halinde insan sokmaları mümkün mü? 4 soru sormuştum. Cevap gelmedi.

Bir kaçak istilası altında ülkemiz. Hayatın gerçeği ve görüyoruz. İnsanlarımızın mahalleleri gitti gerginlik artıyor milletimiz burnundan soluyor. Problemi sağ duyu ve akılcı politikalar ile çözmeliyiz.

"Gidecekler, göndereceğiz"

-2 yılda göndereceğiz vaadim vardı o duruyor. Onu yıllardır söylüyorum. Suriye'de iç savaşın başladığından bu yana kadar sorumlu davranan, uyarı yapan, toplantılar düzenleyen, barışın gelmesini isteyen CHP'dir. Gidecekler herkes bilsin. Bizim görüşümüz açık ve net 2 yıl içinde gidecekler göndereceğiz.

-Sorunlu siyaset yapmak zorundayız. Milletimizin tertemiz alnına ırkçılık lekesi sürdürmeyeceğiz. Kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağız. Bizim bildiğimiz dünyanın da bildiği iki suçlu var birisinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu memleketin mahallerini kaça sattın arkadaş çık millete hesap ver. Ülkeni seviyorsan sorunu çözmek istiyorsan bunun hesabını ver.

"Sen Kılıçdaroğlu'nu ne zannediyorsun"

-Biraz da gülelim. Malumunuz 4 milyon abonenin elektriği kesilmişti bize farkındalık yaratalım bunların seslerinin duyulması lazım. Paramızı ödemedik karanlıkta oturduk. Komşularımız yardım yaptılar gençler geldi. Elektriği kesilen insanların dramını herkese duyurmuş olduk. Bu bireysel direnişti. Bu direniş amacına ulaştı. Ziyaret ettiğimiz yerlerin elektriklerini bağladılar. Dedim vallahi 4 milyon aboneye gideceğiz dedik. Ben bunlarla uğraşırken bir gazeteci arkadaşım Cengiz Holding'in patronu ile söyleşi yapıyor "Kılıçdaroğlu'nu davet ettik gelmedi" diyor. Kılıçdaroğlu beşli çetelerin değil milyonların sözcüsüdür. Sen Kılıçdaroğlu'nu ne zannediyorsun.Sen Kılıçdaroğlu'nu bekledim gelmedi diyorsun. Geleceğim. Beşinize birden geleceğim. Ne zaman geleceğim seçimlerden sonra geleceğim.