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THY uçağında büyük panik! Yolcuların telefonlarına düşen uçak fotoğrafı gönderildi

THY uçağında büyük panik! Yolcuların telefonlarına düşen uçak fotoğrafı gönderildi

THY'nin alt kuruluşu olan Anadolujet'in Tel Aviv-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçağında garip olay! Yolcuların cep telefonlarına düşen uçak fotoğrafları gönderildi...

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İsrail Ben Gurion Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan Anadolu Jet uçağında bulunan yolcuların cep telefonuna mesaj olarak düşen uçak fotoğrafları gönderilince büyük panik yaşandı. Olayın yetkililere aktarılmasının ardından uçak kalkışını iptal etti.

Anadolujet'in Tel-Aviv İstanbul seferini yapacak olan yolcu uçağı 165 yolcusuyla kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada uçakta bulunan yolcuların cep telefonuna düşen bir uçağın fotoğrafı geldi.

Yolcuların durumu kabin ekibine bildirmesinin ardından uçağın kaptan pilotu Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Uçağın park yerine geri dönmesinin ardından uçağa güvenlik güçleri geldi. Emniyet güçlerinin uçak içerisinde güvenlik kontrollerinin sürdürdüğü öğrenildi.

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