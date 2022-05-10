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Korkunç olay! Ray üzerinde başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Korkunç olay! Ray üzerinde başı gövdesinden ayrılmış ceset bulundu

DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesinde tren rayları üzerinde 27 yaşında bir genç, kafası kesik halde bulundu.

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Saat 12.00 sularında Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi kesişiminde etrafı demir çitlerle kaplı olan tren rayları üzerinde hareketsiz olarak yatan 27 yaşındaki Recep Alak’ın cansız bedenine rastlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genci kafası kesik halde buldu. Ceset, otopsi için morga götürtülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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