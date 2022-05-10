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18 yaş altındakilere yasaklandı! Yeni karar duyuruldu: Artık canlı yayınları..

18 yaş altındakilere yasaklandı! Yeni karar duyuruldu: Artık canlı yayınları..

ÇİN hükümeti, 18 yaşından küçük çocukların canlı yayınlara bahşiş yapmasını ve akşam 10'dan sonra canlı yayın izlemesini yasakladı.

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Son yıllarda oldukça büyüyen oyun sektörü, özellikle küçük yaştaki çocukların da ilgisini çekiyor. Ancak bu durumdan şikayetçi olan ebeveynler, çocukların sürekli ekran başında olmasından rahatsız. Çin hükümeti, giderek artan video oyun bağımlılığının önüne geçebilmek için yeni bir karar alındığını duyurdu.

Alınan karara göre 18 yaşından küçük olan herkes, akşam saat 10'dan itibaren canlı yayın izleyemeyecek ve yayıncılara bahşiş veremeyecek. Çin hükümetinin çocuklarla ilgili yeni kararı, yalnızca yerel platformlar için geçerli olacak. Örneğin TikTok'un Çin'deki versiyonu Douyin ve Bilibili gibi popüler canlı yayın platformları bu karar kapsamında yer alacak. Ancak YouTube ve Twitch gibi uluslararası platformlar, kısıtlanamayacak.

"Bir nesli yok edecek"
Geçtiğimiz aylarda Çin'de yayınlanan bir haberde, Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent'in "Honor of Kings" adlı popüler oyununun, reşit olmayan çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde oynandığı ve bazılarının söz konusu oyunu günde 8 saat oynadığı belirtilmişti. Makalede, "ruhsal afyon" olarak nitelendirilen oyunun, yüz milyarlar değerinde bir endüstri haline geldiğinin altı çizilerek, hiçbir endüstrinin "bir nesli yok edecek" şekilde gelişmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.

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