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Litvanya'dan Rusya'yı kızdıracak karar! Ukrayna işgali soykırım olarak tanındı

Litvanya'dan Rusya'yı kızdıracak karar! Ukrayna işgali soykırım olarak tanındı

Litvanya Parlamentosu oy birliğiyle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını 'soykırım' olarak tanıma kararı aldı. Böylelikle Litvanya, Ukrayna işgalini 'soykırım' olarak tanıyan ilk ülke oldu.

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LİTVANYA Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre; 128 lehte oyla kabul edilen kararda Rusya'nın askeri güçleri ve paralı askerlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında 'toplu savaş suçu' işlediğine işaret edildi.

Kararda Rus güçlerinin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü geniş çaplı savaşın Ukrayna halkına karşı 'soykırım' olarak kabul edildiği aktarıldı.

Tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapılan kararda, "Askeri güçleri kasıtlı ve sistematik şekilde sivil unsurları hedef alan Rusya Federasyonu terörü destekleyen ve uygulayan bir devlettir" ifadeleri yer aldı.

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