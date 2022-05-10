AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete tepki: Tuvalet terliğine tamam diyecekler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Jahrein' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'un, "Tuvalet terliği de gelse oyu basacağız" açıklamasına, "Tuvalet terliği yaklaşımı millete ne denli çirkin baktıklarını ortaya çıkarmıştır" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna Negehan Alçı'yı da alması ve yapılan eleştirilere rest çekmesinin ardından CHP'ye destek veren birçok isim pişmanlıklarını dile getirip İmamoğlu ile bağlarını tamamen kopardığını açıklamıştı. Kar felaketi, su baskınları gibi mega kentin sıkıntılı zamanlarında dahi vatandaşın yanında olmadığı için büyük tepki çeken İmamoğlu'nu halka rağmen destekleyen güruhun şimdiki ruh hallerini 'Jahrein' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç çizdi.

"Tuvalet terliği de gelse oyu basacağız"

Jahrein, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden kendisini eleştirenlere, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi ve İmamoğlu'na bir daha oy vermeyeceğini belirterek, "Açıkçası şöyle söyleyeyim. Herkes birinci turda istediği kişiye oy versin. Sistemi bilen herkes oy bölünmesinin artık zırva olduğunu farkındadır herhalde. Bütün siyasi partiler aday çıkarsın. Kimin kaç kişi olduğunu görelim. Ondan sonra tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Bu noktada yapacak bir şey yok" dedi.

"Tuvalet terliğine tamam diyecek noktaya geldiler"

Birçok köşe yazarının da kaleme aldığı 'tuvalet terliği' tartışmalarına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan haber7.com'a açıklama geldi. Haber 7'ye konuşan Hamza Dağ'ın açıklamaları şöyle:

"Muhalefette uzun zamandır cumhurbaşkanlığı adaylığı için şahısların kendilerini ön plana çıkarma gayretlerine şahitlik ediyoruz. Muhalifler algı balonları ile parlattıkları figürler ve 'kapsayıcı cumhurbaşkanı' hayalinden 'tuvalet terliğine tamam' diyecek noktaya geldi. Bu, muhalefetin ne denli kabiliyetsizlik ve politikasızlık içerisinde olduğunun net bir tasviridir. Millet, 'kabiliyetsiz' siyasetçilere asla prim vermeyecek, bu çapsız ve koca bir balondan ibaret politikacılara gereken dersi verecektir. Her konuşmasında cumhurbaşkanı adayının kapsayıcı ve herkesi kucaklayan biri olması gerektiğini ifade edenlerin mevcut durumları toplum nezdinde sebep oldukları umutsuzluk ve karamsarlığı göstermektedir. Bu karamsarlık ve umutsuzluğu milletimiz görüyor. Millet, kime neden oy vereceğini çok iyi biliyor.

"Millete ne denli çirkin baktıklarını ortaya çıkmıştır"

'Tuvalet terliği' yaklaşımı millete ne denli çirkin baktıklarını ortaya çıkarmıştır. Böylece dertlerinin ve amaçlarının ülkemizin geleceğine güçlü bir şekilde katkı sunacak birini seçmek olmadığı görülüyor. Bulduğu her dala tutunan çaresiz muhalefet çok geçmeden hüsrana uğruyor. Seçim yaklaştıkça koltuk yarışına girecek bu çaresizlerin Türkiye'de taş üstüne taş koyamayacağını herkes daha net görecek. Bizim için milletimizi temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına layık kişi milletimize can-ı gönülden bağlı ve milletimize hizmetkar olan kişidir. Bu kişi de her zaman olduğu gibi bugün de gerçek bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan'dır."