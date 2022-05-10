Rusya lideri Vladimir Putin'in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'nın hamile olduğu iddia edildi

RUSYA'da ekim ayında 70 yaşına girecek olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi eski jimnastik sporcusu 38 yaşındaki Alina Kabaeva'nın yeniden hamile olduğu konuşuluyor. Kabaeva ve Putin'in en az iki oğlu olduğu düşünülüyor.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla çocuk istemediği, sevgilisi Alina Kabaeva'nın yeniden hamile olduğunu duyunca sessizleştiği ve içine kapandığı iddia edildi.

Kaynaklara göre haberin Zafer Günü'nde ortaya çıkması ise güç gösterisi sergileyecek olan Putin'i öfkelendirdi. Parkinson ve kanser hastası olduğu iddia edilen Putin'in güç gösterisini bozacak hiçbir şey istemediği iddialar arasında.

Bunu planlamamıştı

Alina Kabaeva'nın hamile olduğu iddiasını ortaya atan ise Rus haber kanalı General SVR Telegram oldu. Haberde, "Putin, sevgilisinin bir kez daha hamile olduğunu öğrendi ve görünüşe göre bu planlanmamıştı" denildi.