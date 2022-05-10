Rusya lideri Vladimir Putin'in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'nın hamile olduğu iddia edildi
RUSYA'da ekim ayında 70 yaşına girecek olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi eski jimnastik sporcusu 38 yaşındaki Alina Kabaeva'nın yeniden hamile olduğu konuşuluyor. Kabaeva ve Putin'in en az iki oğlu olduğu düşünülüyor.Abone ol
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla çocuk istemediği, sevgilisi Alina Kabaeva'nın yeniden hamile olduğunu duyunca sessizleştiği ve içine kapandığı iddia edildi.
Kaynaklara göre haberin Zafer Günü'nde ortaya çıkması ise güç gösterisi sergileyecek olan Putin'i öfkelendirdi. Parkinson ve kanser hastası olduğu iddia edilen Putin'in güç gösterisini bozacak hiçbir şey istemediği iddialar arasında.
Bunu planlamamıştı
Alina Kabaeva'nın hamile olduğu iddiasını ortaya atan ise Rus haber kanalı General SVR Telegram oldu. Haberde, "Putin, sevgilisinin bir kez daha hamile olduğunu öğrendi ve görünüşe göre bu planlanmamıştı" denildi.
Putin, İsviçre'de yaşadığı iddia edilen Kabaeva ile olan ilişkisini hiçbir zaman kabul etmedi. Yerel gazeteler Putin ve Kabaeva'nın iki oğullarından birinin 2015 yılında İsviçre'de, diğerinin 2019 yılında ise Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldiğini bildirdi.