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Manchester City, Haaland'ı resmen duyurdu!

Manchester City, Haaland'ı resmen duyurdu!

İngiliz ekibi Manchester City, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Manchester City, uzun süredir gündemde olan Erling Haaland için resmi açıklamayı yaptı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Maaşı 30 milyon euro
Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyecek. Norveçli golcü, 1 Temmuz 2022'de yeni takımına katılacak.

İngiliz temsilcisi, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş ödeyecek.

Guardiola transfer öncesi konuşmuştu
Guardiola önceki gün yaptığı açıklamada, "Kadromuzda bir 9 numaramız var, Gabriel Jesus. Akademiden gelen yeni oyuncularımızda olacak.Yeni bir transfer de olacak. Ancak,sahip olduğumuz gol problemini tek bir forvetin gelip çözmesini bekleyemeyiz.” demişti.

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