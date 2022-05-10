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RTÜK, Gezi davası kararını açıklayan hakimler için sarf edilen sözleri affetmedi

RTÜK, Gezi davası kararını açıklayan hakimler için sarf edilen sözleri affetmedi

RTÜK, Gezi davası kararını açıklayan hakimler için sarf edilen “mafya” tanımlamasını yayınlayan 4 televizyona üst sınırdan idari para cezası verdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gündemindeki diğer konuları ve izleme raporlarını görüşmek üzere toplandı.

FLASH Haber, KRT, TELE 1 ve KRT’nin yasa ihlali, uzmanların dikkatinden kaçmadı.

Gezi olaylarına ilişkin yapılan yargılamanın karar duruşması sonrasında Ahmet Şık ve Özgür Özel’in özellikle yargıyı hedef alan hakaret içeren söylemlerini ekranlara taşıyan 4 televizyon, 6112 sayılı Yasada geçen yayın ilkelerini ihlal edince yaptırımdan kurtulamadı.

Sınırları aşan saldırılar cezasız kalmadı

Üst Kurul, bağımsız yargıya ağır hakaretler içeren Ahmet Şık’ın,

"... üzerindeki cübbeyle hakim savcı kılığına girmişlere, bu suç örgütü iktidarda kalmaya devam edebiliyor ise, bu tetikçiler bu aymazlıkla bu utanmazlıkla bu kararların altına imza atabiliyorlarsa, İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar çete diyoruz ya! Çete, mafya diyoruz! Buradakilere hakim savcı muamelesi mi yapacağız?" şeklindeki sözleri ile Özgür Özel’in Taksim’i yakıp yıkan grupları, yargı kararına rağmen “barışçıl kişiler” olarak tanımlaması ve

“...O kan emerek yaşayan bir vampir gibi bugün bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkesin adalet talebinin, bu ülkedeki güzel insanların kanını emerek biraz daha yaşamaya çalışmaktadır.” şeklindeki ifadelerini yayınlayan FLASH Haber, KRT, Halk TV ve Tele 1’in Yasadaki yayın ilkelerini ihlal ettiğine kanaat getirdi.

Toplantıda, 4 televizyonun bu yayınları nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi ilk fıkrası (ç) bendinde yer alan " kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiği değerlendirilerek ilgili medya kuruluşlarına üst sınırdan idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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