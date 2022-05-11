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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine arşivi hatırlatarak sert cevap verdi.

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TBMM'deki grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu,"16 Aralık 2013’den bir süre sonra bu anlaşmayı AB ile imzaladılar. Sığınmacılar için Türkiye artık Avrupa’nın hapishanesi olacak, o hale getirdiler. İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. ‘AB Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor’ diyor. Günaydın beyefendi günaydın. Geri Kabul Anlaşması başımıza bela oldu diye neden söyleyemiyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevap verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.

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