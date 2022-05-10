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Lig şampiyonu Trabzonspor kupada Kayserispor'a elendi

Lig şampiyonu Trabzonspor kupada Kayserispor'a elendi

Kayserispor, Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi.

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TÜRKİYE Kupası yarı final rövanşında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Rövanşa hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. Konuk ekip henüz 3. dakikada Nwakaeme'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Kayserispor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Emrah Başsan, 48. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Trabzonspor'un eski oyuncusu Hosseini, 59. dakikada sahneye çıkarak Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi. Trabzonspor, 82. dakikada Bakasetas'ın attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı.  Kayserispor, 90+1. dakikada penaltıdan Thiam'ın attığı golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip 90+6. dakikada Emrah Başsan ile bir gol daha bulup maçı 4-2 kazandı.

Genel skorda 4-3 üstünlüğü elde eden Kayserispor, böylece kupada finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer yarı final rövanş mücadelesinde Sivasspor, Alanyaspor'u ağırlayacak. Alanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Sivasspor, rövanş öncesinde avantaj elde etmişti. Bu eşleşmeyi geçen taraf finalde Kayserispor'un rakibi olacak. 

Türkiye Kupası finali ise 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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