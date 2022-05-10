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Sakarya'da haber alınamayan eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da haber alınamayan eski kulüp başkanı evinde ölü bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve Karasuspor'un eski başkanı olduğu öğrenilen Burhan Erdoğan (54) evinde ölü bulundu.

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SAKARYA'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Stat Caddesi üzerinde ikamet eden Karasuspor'un eski başkanı Burhan Erdoğan'dan (54) bir süredir haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir eşliğinde girilen evde Erdoğan'ın yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken hayatını kaybeden Erdoğan'ın tansiyon hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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