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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmelerden sonra masa tenisi oynayarak yorgunluk attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem ikili hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Liderler iki ülke arasında birçok alanda yeni anlaşma kararları alırken ticaret hacminin 5 milyar dolardan 10 milyara ulaştırılması konusunda ortak bir hedef belirledi.

Masa tenisi oynadılar
Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı ve imza töreninden sonra ise Külliye'de renkli anlar yaşandı.

Liderler ceketlerini çıkarıp raketleri ellerine aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev bir süre masa tenisi oynayarak toplantıların yorgunluğunu attı.

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