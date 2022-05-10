Nureddin Nebati'den konut fiyatlarında fırsatçılık yapanlara uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklanan düşük faizli konut kredi paketlerinden sonra yaşanan fahiş fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda ev sahibi olmak isteyenlere yönelik düşük faizli kredi paketleri açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından sadece dakikalar sonrasında ise konut satış sitelerinde fırsatçılar hemen kendilerini gösterdi.

Dakikalar içinde fiyatlar arttı

Dakikalar içinde konut fiyatlarında fahiş fiyat artışları görüldü.

Büyük tepki çeken bu artışları yapanları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından bir açıklama yaparak uyardı.

Nebati, konunun yakından takip edildiğini ve asla müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

"Fahiş artışları yakından takip ediyoruz"

Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.

Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.

Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.

Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz."