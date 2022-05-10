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İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması

İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, hakkında terör soruşturması başlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması açıldı.

Saymaz, daha önce AK Parti'den aday adayı olan Gezi davası hâkimi Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın FETÖ şüphelisi olduğunu ve ifade verdiğini köşesinde yazmıştı. 

Saymaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Gezi Parkı Davası’nda AK Parti’den aday adayı olmuş hakimin eşinin FETÖ’den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı. Perşembe günü avukatımla ifadeye gideceğim." ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan da soruşturmaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Türk yargısının alacakaranlık kuşağı. Gezi Davasında Osman Kavala’ya ve Taksim Dayanışmasına ceza yağdıran heyette kendisi teşkilattan AK Parti’li eşi Cemaat şüphelisi hakim bulunması sorun değil ama bunu  haber yapmak suç. Delilsiz, dayanaksız Gezi Davasında oyçokluğu ile verilen hukuka aykırı kararın altına imza atan AK Parti’den aday adayı olmuş üye hakimin eşi hakkındaki FETÖ soruşturmasını belgeye dayalı haberleştiren İsmail Saymaz hakkında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca soruşturma başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz 12 Mayıs perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verecek. Gazetecilik yapmak suç değildir." dedi.

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