CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu isyanı! MYK üyeleri ateş püskürdü, Kemal Kılıçdaroğlu hepsini not aldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tartışma yaratan Karadeniz turu, CHP MYK’nın en önemli gündem maddesi oldu. Bazı MYK üyeleri, Nagehan Alçı’nın geziye davet edilmesine ve “Vız gelir tırıs gider” açıklamasına sert tepki gösterdi. Gezinin masrafını kimin karşıladığı soruldu. Kılıçdaroğlu hepsini dileyip tek tek not aldı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıyametler koparan Karadeniz turu masaya yatırıldı. Aralarında sert rüzgarların estiği Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde bir programda birlikte fotoğraf vereceği de öğrenildi.

'Cumhurbaşkanı adaylığının ilanı' gezisi...

CHP MYK, dün saat 15.00 sıralarında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turuna yönelik eleştiriler nedeniyle gergin bir havada geçen MYK yaklaşık üç saat sürdü. DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu’nun üç günlük Karadeniz turunu “Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı” olarak değerlendirdi ve sürecin parti disiplinine aykırı bir şekilde ilerlediğini savundu. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı’nın geziye davet edilmiş olmasına da tepki gösteren MYK üyeleri, "Alçı, Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarını savunmuş ve Gezi eylemleri sürecinde Kabataş yalanına öncülük etmiş bir isim” ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları kazalar silsilesi oldu

Aynı MYK üyeleri, Ekrem İmamoğlu’nun otobüs fotoğrafına yönelik tepkilere verdiği yanıtı da eleştirdi. İmamoğlu’nun “Vız gelir, tırıs gider. Bu tarz girişimleri akıllı olmaya davet ediyorum” sözlerini “Kazalar silsilesi” olarak değerlendiren MYK üyeleri, “Alçı’nın o fotoğrafta yer alması kötüydü. Sonrası daha da kötü oldu. Belli hassasiyetler gözetilmeliydi” dedi.

Kılıçdaroğlu dinledi ve hepsini not aldı

Eleştirdikleri AK Parti iktidarını hatırlatacak uygulamalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken MYK üyeleri, "Belediye başkanları, başka illeri ziyaret edebilir ancak bu tür hatalar, seçim sürecinde yürütülen politikaya da zarar verebilir” değerlendirmesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na yönelik eleştiriler karşısında yorum yapmadı ve söylenenleri not aldı. Kılıçdaroğlu, bu konu ile ilgili yalnızca “Vatandaşın en büyük gündemi yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı yani ekonomi. Biz ekonomiyi konuşalım” ifadesini kullandı.