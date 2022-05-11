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Cem Küçük'ten dolar isyanı! Dolar 15.30 lira oldu artık halka bir şey anlatılamaz

Cem Küçük'ten dolar isyanı! Dolar 15.30 lira oldu artık halka bir şey anlatılamaz

"Sayın ekonomi yetkilileri, dolar daha fazla çıkmasın!" Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Ne yapıp edip dövizi stabil bir çizgide tutmak lazım, yoksa halka da bir şey anlatılmaz artık" uyarısı yaptı. Ekonomide düzelme için verilen tarihlerin boş çıktığını belirterek, "İlkbaharda rahatlama dendi, yaz oldu; sonbahar derken kış gelir, derken tekrar ilkbahar ve sandık milletin önüne gelir" dedi.

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Dolar kritik 15 lira sınırını aştı ve yükselmeye devam ediyor. Dolar 11 Mayıs 2022 çarşamba gününe 15.30 lira seviyesinin üzerinde başladı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, doların 15.30 lira sınırına kadar yükselmesine isyan ederek ekonomi yönetimini acil tedbir almaya çağırdı. İşte Cem Küçük'ün bugünkü yazısından bazı satır başları:

Döviz arttıkça iğneden ipliğe her şeye zam gelecek
- Dövizin artması Türkiye’de iğneden ipliğe her şeyin zamlanması demek. Dış ticaret açığımızın en büyük sebebi 55 milyar dolarlık enerji maliyeti. Zaten onu kapatsak pek sorunumuz kalmıyor. Döviz yeniden artarsa benzin, elektrik, doğalgaz yeniden zamlanacak demek.

- Çıkarsa her şey zamlanacağı için millet perişan olur. Ne yapıp edip dövizi stabil bir çizgide tutmak lazım. Yoksa halka da bir şey anlatılmaz artık. 

İlkbaharda rahatlama dendi, yaz oldu!
- Ayrıca enflasyonun hızla aşağı çekilmesi lazım. Yani milletin bir rahatlama hissetmesi gerekiyor. Enflasyon artmaya devam ederse milletin alım gücü iyice düşer. İlkbaharda rahatlama dendi, yaz oldu. Sonbahar derken kış gelir. Derken tekrar ilkbahar ve sandık milletin önüne gelir.

Muhalefet kalesi boş ama gol atacak adam yok
- Hükûmet açısından Allah’tan, 6 ayrı sesin çıktığı ve kendini imha etmekte mahir muhalefet var. Kale boş ama muhalefette gol atacak adam yok! Baştan aşağı yeteneksizlik abidesiler. Tek foto ile kendini bitiren bile var..."

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